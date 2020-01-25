В Севастополе наградили лучших молодых профессионалов

В Севастопольском промышленно-технологическом колледже им. Маршала А.В. Геловани состоялась церемония награждения победителей и призеров IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы».

Конкурс проходил на 19 площадках в 10 образовательных организациях города Севастополя в октябре 2019 года. Участники оспаривали соревновались по 25 компетенциям, всего в соревнованиях участвовало 152 человека.

Церемония награждения IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» завершилась творческим концертом.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)