В Севастополе завтра массово отключат свет

Завтра, 3 ноября, в связи с плановыми работами на воздушных сетях планируется массовое отключение света.

По информации пресс-службы «Севастопольэнерго», отключения пройдут по адресам:

до 15:00

зона ЮБК, 21, 22, 23, 24;

шоссе Южнобережное, 40;

Севастопольская зона ЮБК, 2, 5, 19, 19а, 40-45, 53/69, 53/95, 53/99, 53/100, 53/111, 53/118, 53/131, 53/136, 53/143, 111, 136, 1607;

посёлок Ласпи, 53/134;

мыс Сарыч, 1025;

база отдыха «Дельфин»;

база отдыха «Урочище Ласпи»;

база отдыха «Мыс Сарыч»;

пансионат «Изумруд»;

турбаза «Мечта»;

кафе «Дельфин»;

ООО «Магит-Д»;

ООО «Сарыч», пансионат «Пальмида»;

ООО «Ниверон»;

коттеджи базы отдыха ООО «ЮБС»;

ООО «Сервис-технология».

с 09:00 до 17:00

улица Деметринская, 1, 4, 5, 9, 10, 10а, 11а, 17-19, 23, 24, 30-32;

СТ «Керамик», участки: 8, 14, 17, 25, 112, 117;

улица Богдана Хмельницкого, 4, 8-52, 20б, 45а, 47а, 54-62, 52б, 54а, 65а, 71а, 77, 1808-кад;

переулок Богдана Хмельницкого, 25;

улица Терлецкого, 19а, 21, 31, 48-64, 64а, 67, 68;

ТСН СТ «Благодатный», 8-10, 24, 28, 35б, 38, 70, 70/3, 107, 108, 126-128, 2844;

улица Пограничная, 1-18;

улица Краснознамённая, 11б, 14-16;

переулок Горный, 1-3;

улица Арктическая, 1-13, 32а;

КСП «Красный Октябрь», 460, 989, 1424;

СТ «Троллейбусник-1», 17, 27-29, 33, 45, 54, 59, 77, 112, 117, 120, 121;

ТСН «Троллейбусник-2», 1-15, 1/16, 2/10, 4/4, 5/26, 7/6, 8/3, 8/13;

ТСН «Рябинушка», 18б, 33-35, 66, 74, 94, 94а, 98-100, 111а, 134а, 157а, 173а, 189а;

шоссе Монастырское, 5, 59/4а, 59/19, 59/19а, 59/22, 59/22а, 248;

Юхарина балка, 4-10, 13-16, 20-30, 33, 34, 37-39, 42, 45, 46, 50/5, 53а;

СТ «Южный экспресс», 9;

улица Челюскинцев, 67, 118-132;

улица Кряжева, 59а, 61а;

АО «Софьи Перовской», 7, 9-11, 14, 20, 23-25, 28, 33-35, 47, 452, 474, 602, 618, кад. 2291;

улица Облепиховая, 45;

улица Корсунская, 14-17, 20;

улица Пожарова, 5, 5б;

улица Понтонная, 11-37;

улица Трудовая, 20;

улица Коли Пищенко, 2-16;

улица Багрия, 57-67, 78;

улица Бирюлёва, 44-93;

улица Генерала Мельника, 2-6, 12;

улица Тарутинская, 34-36;

улица Полевая, 1-17;

улица Ивана Франко, 2-8;

улица Урожайная, 2/1, 2/2, 2б, 3/2, 3/1, 5, 5а, 7/1, 17-19;

улица Коцюбинского, 38/1, 38/3, 39а, 39б, 9-квартиры: 2, 7, 39;

улица Зои Космодемьянской, 10-26;

улица Александра Матросова, 5-13;

улица Гайдара, 1-11, 1а, 7а, 8а, 19;

улица Октябрьская, 1-12, 1а, 2а, 20;

СТ «Надежда», 1, 5, 6, 8а, 11-19, 27, 28, 31, 43, 51, 66, 88-92.

село Флотское:

улица Пролётная, 1-29, 4б, 4в, 5а, 6г, 10б, 10/2, 11а, 27а, 37, 41, 419;

тупик Пролётный, 1-9, 5а, 13.

село Подгорное:

улица Уютная, 1а, 1б, 3-16, 28.

село Орлиное:

улица Амет-Хана Султана, 1-36, 20а;

СТ «Нива», 27, 35, 36, 36а, 71, 87.

село Широкое:

улица Клюшкина, 2-29, 3а, 9г;

улица Булгакова, 31а, 33-110, 56а, 56б, 77а;

переулок Звонкий, 1-4;

улица Булгакова, 129/1а;

переулок Яблоневый, 5-7.

село Орловка:

шоссе Качинское, 7.

посёлок Инкерман:

улица Новочеркасская, 4а, 6-12;

улица Ростовская, 1-24, 1в, 2а;

улица Таганрогская, 7-9, 12-18, 21-23, 27-29;

улица Шубикова, 1-12;

улица Белокаменская, 28.

посёлок Мекензиевы горы: