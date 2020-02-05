СевТЮЗ приглашает на спектакль «Не хочу быть собакой»

8 февраля в 11:00 в СевТЮЗ состоится спектакль для детей «Не хочу быть собакой».

Забавная и добрая постановка о маленькой собачке Моте, которая старается найти свое место в жизни. Ей непременно хочется быть полезной окружающим, но собакой быть совсем не хочется.

Обрести саму себя Моте помогают голосистый Петух и пушистый Кот. Животные с большой радостью меняются ролями. Что же из этого получится? Сможет ли Мотя ловить мышей и мяукать? Или сидеть на заборе и есть червяков? И кто спасёт двор от нападения хитрой и коварной Лисы?