ПСБ улучшает условия по накопительным продуктам

ПСБ улучшил условия по самым востребованным у розничных клиентов накопительным и сберегательным продуктам.

По вкладу «Мой доход»* максимальная ставка при размещении средств на три месяца составит 18,2% годовых, на шесть месяцев – 18,6 % годовых, на год – 18,5 % годовых. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует дополнительная надбавка к ставке в размере 0,1 п.п. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей при открытии вклада в офисе банка, мобильном приложении или интернет-банке ПСБ, через банкомат вклад можно открыть на сумму от 10 тысяч рублей.

Одним из преимуществ депозита является возможность его досрочного закрытия на льготных условиях. Уже через три месяца с даты открытия вклада клиент может в любой момент забрать свои средства, получив половину начисленной доходности за фактический срок размещения.

Максимальная доходность по вкладу «Сильная ставка»** на год увеличена до 19,5% годовых, на шесть месяцев – до 19,6% годовых. Предложение действует для клиентов, которые размещают новые денежные средства в банке. Минимальная сумма открытия вклада составляет 100 тысяч рублей.

Также с 1 октября ПСБ улучшает условия по накопительным счетам.

По накопительному счету «Про запас»*** в первые два месяца будет начисляться максимальный доход 20% годовых на сумму до 3 млн рублей. Такую доходность получат клиенты, которые последние три месяца не открывали накопительных счетов в ПСБ или суммарный остаток по всем их счетам не превышает 1 тысячи рублей. С третьего месяца процентная ставка по счету «Про запас» составит 8% годовых.

По накопительному счету «Акцент на процент»**** максимальную ставку 21% годовых получат клиенты, которые размещают на счете до 1 млн рублей, активно пользуются любой картой ПСБ и совершают покупки на сумму от 150 тысяч рублей ежемесячно, при ежемесячных тратах от 50 тысяч рублей ставка составит 16% годовых. Доходность в размере 14% годовых будет доступна клиентам, которые оплачивают по карте ПСБ покупки на сумму от 10 тысяч рублей. Базовая ставка по накопительному счету «Акцент на процент» равна 8% годовых. Проценты начисляются на ежедневный фактический остаток по счету.

Снимать и пополнять денежные средства по накопительным счетам можно без ограничений.

«Цикл повышения ключевой ставки сохраняет сильную сберегательную активность населения — у клиентов растет интерес к классическим инструментам сбережения, которые обеспечивают гарантированный доход и позволяют более гибко управлять своими накоплениями. Повышая ставки, мы предлагаем большой выбор опций для управления сбережениями исходя из финансовых задач каждого вкладчика: возможность пополнять и совершать расходные операции, сохранять доход при досрочном закрытии вклада. А размещая средства на накопительных счетах, клиенты получают еще большую маневренность при управлении личными финансами», – отметил Юрий Латанов, начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ.

*Ставка 18,7% годовых по вкладу «Мой доход» с учетом надбавки действует для сумм от 100 000 ₽ на срок 181 день для пенсионеров и зарплатных клиентов. Минимальная гарантированная ставка — 17,2% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на https://www.psbank.ru/Personal/Saving/MyIncome_1, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 27.09.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

**Ставка 19,6 % годовых по вкладу «Сильная ставка» действует при размещении вклада на сумму от 100 тыс ₽ на 181 день и применяется на «новые деньги» – разницу между суммой средств на текущих счетах клиента в момент открытия вклада – накопительных счетах, счетах к которым выпущены банковские карты, депозитных и прочих счетах, с учетом средств, внесенных на вклад «Сильная ставка», – и совокупной суммой максимального остатка на тех же счетах (данные на начало операционного дня) за 3 месяца до открытия вклада, исключая 7 календарных дней до открытия вклада. Открыть вклад можно в офисах банка, в мобильном приложении и интернет-банке. Минимальная гарантированная ставка — 17,2% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах суммы 1 400 000 ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на https://www.psbank.ru/Personal/Saving/Strong_bid_1, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 27.09.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

***Ставка 20% годовых по накопительному счету «Про запас» действует для сумм менее 3 млн ₽, в течение двух первых месяцев, для клиентов, не имевших действующих накопительных счетов, а также для клиентов, у которых суммарный остаток на всех накопительных счетах ни в один из дней не превышал 1000 ₽ за 90 дней до открытия накопительного счета «Про запас». По окончании первых двух месяцев действия ставки начисление и выплата процентов производятся по базовым ставкам, действующем в банке на дату окончания указанного периода. Для сумм, превышающих 3 млн ₽, действует минимальная гарантированная ставка – 8% годовых. Подробная информация – на https://www.psbank.ru/personal/savingsaccount/in_store, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 01.10.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

****Ставка 21% годовых по накопительному счету «Акцент на процент» складывается из ставки 8% и надбавки 13% годовых за покупки на сумму более 150 000 ₽/мес., оплаченные банковскими картами ПСБ. Ставка 21% применяется к сумме остатка по накопительному счету менее 1 млн ₽ (1,5 млн ₽ – для клиентов Orange Premium Club и Orange Premium Club+). На сумму свыше действует минимальная гарантированная ставка – 8% годовых. Подробная информация – на https://www.psbank.ru/personal/savingsaccount/accentpercent, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 01.10.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.