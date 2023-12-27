В Севастополе подарили 8-местный автомобиль родителям тройняшек

Многодетная семья из Севастополя – семья Кулеминых – получила в подарок новый автомобиль. Они сами обратились с просьбой к губернатору, и вот в канун новогодних праздников получили ценный подарок.

Отец семейства Владимир Кулемин – военный. В июне супруга Екатерина подарила ему сразу троих сыновей. Маленькие Сережа, Ваня и Илья стали первыми тройняшками, проявившими на свет в Севастополе в этом году. Сейчас малышам по полгода.

Семья не совсем была готова к тройне. Уже во время выписки из роддома стало понятно, что в седан все не вместятся.