В севастопольских селах вовсю идет процесс газификации

В Севастополе подключают села Балаклавского района к газу по государственной программе. В настоящее время строятся газопроводы низкого давления в селах Россошанка, Родниковое и Передовое.

В Россошанке работы идут на Таврической улице: прокладываются трубы, и после завершения асфальт восстановят. Длина газопровода — более 5 километров.

В Родниковом уже проложено 4 из 8 километров, а на главной улице планируется работать без вскрытия асфальта. В Передовом длина газопровода чуть больше 14 километров, выполнено около 20% работ.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, газификация началась в этом году и должна завершиться к 2025 году. Также подписаны контракты на газификацию Озерного и Подгорного, где работы идут с опережением графика.

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Кристина Ветер