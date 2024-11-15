«Создание видеоролика: от идеи до монтажа»

Тренинг для самозанятых

В программе: -разработка идеи и сценария видеоролика -съемка и основы работы с камерой -монтаж и финализация видеороликов

Спикер: Сергей Круш — основатель и Председатель фотоклуба «Перспектива», директор и преподаватель фотошколы; — фотокорреспондент, фотохудожник. — член «Санкт-Петербургского фотографического общества»

Формат мероприятия: очно, в Центре «Мой бизнес»

Дата и время: 19-21 ноября, 13:00-17:00

Регистрация по ссылке: https://b24-ncdapk.bitrix24site.ru/crm_form_82lx5/ Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство

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