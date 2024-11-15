В Севастополе прошло заседание Общественной палаты

Во время заседания Общественной палаты, которое прошло в Севастополе 15 ноября, участники обсудили дальнейший план работы, направленный на благо жителей города и развитие Севастополя.

Артем Гордиенко выразил благодарность коллегам за оказанное доверие возглавить комиссию по культуре, спорту и молодежной политике. Планов по работе немало, есть уже прописанный алгоритм действий. И в первую очередь, это, конечно, прием граждан, во время которого в личной беседе получается эффективнее решать болезненные вопросы севастопольцев.

Также будем взаимодействовать со структурными подразделениями и профильными комитетами и участвовать в законотворческой деятельности.

Участие в заседании Общественной палаты принял также Андрей Куринов, который оказывает немалое содействие в помощи военнослужащим, которые находятся в зоне СВО.

А также участвовала член Общественной палаты Наталия Самойленко.

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Кристина Ветер