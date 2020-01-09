В Севастопольских садовых товариществах подстанции не справляются с нагрузкой

В садовых товариществах на Фиолентовском шоссе в Юхариной балке систематически отключают электричество. «Подстанция -7», обеспечивающая электричеством 22 теплостанции, не справляется с нагрузкой. В связи с похолоданием жители начали массово включать обогревательные приборы. Несмотря на то, что теплопункт частный, городские бригады на каникулах устраняли аварийные ситуации.

Проблема касается 1200 земельных участков в 54 садоводческих товариществах.

Врио Губернатора Михаил Развожаев в ходе Аппаратного совещания поручил вице-губернатору Владимиру Базарову организовать встречу с руководителями садовых товариществ, на которую пригласить специалистов энергетического комплекса. На встрече нужно будет обсудить с председателями садовых товариществ реальные нагрузки на сети, выработать решение и довести эту информацию до всех жителей СТ.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: bloknot-krasnodar.ru