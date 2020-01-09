В Севастополе начали принимать заявления на продление «детских» выплат

Сегодня в районных управлениях труда и соцзащиты начали принимать заявления на продление ежемесячной выплаты при рождении и усыновлении первого ребенка.

Согласно принятому закону теперь ежемесячное пособие на первенца будут выплачивать до достижения им трех лет (ранее пособие выплачивали до 1,5 лет). При этом увеличен критерий нуждаемости с 1,5-кратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения до 2-кратной величины.

Получить выплаты могут женщины – гражданки РФ, при рождении или усыновлении первого ребенка, начиная с 1 января 2018 года. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 24 тыс. 762 рублей. Чтобы вычислить среднедушевой доход семьи, нужно сложить все доходы и разделить на количество членов семьи.

Ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до трех лет.

Необходимо предоставить: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также сведения о доходах членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

В настоящее время размер ежемесячной выплаты составляет 12 тыс. 94 рублей.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: dszn.sev.gov.ru