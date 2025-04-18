В севастопольских лесах создают противопожарные полосы и разрывы

Сотрудники «Дирекции ООПТ и лесного хозяйства» готовят леса готовят к пожароопасному сезону. Уберечь хвойные деревья от огня помогают специальные полосы и разрывы.

Минерализованная полоса — это участок земли, очищенный от горючих материалов до слоя минералов. Такие полосы останавливают распространение низовых пожаров и создают барьер для огня.

В этом году будет создано 10 км новых полос. При этом сейчас в Севастопольском лесничестве уже есть более 700 км таких участков.

Напомним, согласно постановлению городского Правительства в Севастополе 1 апреля начался пожароопасный сезон.

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