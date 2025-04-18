В Севастополе отец кормил сына хлебом и водой

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении отца, не исполнявшего свои родительские обязанности.

Тревогу забила бабушка, которая навещала иногда внука. В декабре 2024 года ее встревожило истощенное состояние мальчика. Женщина обратилась в органы опеки и попечительства, в полицию и детскую поликлинику. У мальчика был диагностирован дефицит массы тела и инфекционные заболевания, ему потребовалась помощь врачей и психолога.

Мальчик 2018 года рождения проживал с отцом без матери. Как полагают органы внутренних дел, обвиняемый в течение двух лет не обеспечивал ему необходимые санитарные условия, не водил в больницу и школу. Ребенок не получал достаточного питания, а с осени 2024 года, объясняя соображениями веры, мужчина кормил его только хлебом и водой. При этом отец жестоко обращался с сыном, применяя к нему физические наказания.

В настоящее время мужчина ограничен в родительских правах, мальчик проживает с бабушкой. На отца заведено уголовное дело.

Прокуратура района направила уголовное дело мировому судье Ленинского судебного района г. Севастополя для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai