В Крыму пьяный постоялец кафе из мести взял на «таран» кафе и стоявшую рядом машину

Инцидент произошел в Саках на территории приморской базы отдыха. За рулем находился 34-летний симферополец, временно проживающий в доме у моря.

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Как пояснили очевидцы произошедшего, накануне вечером, мужчина в кафе распивал спиртное, а после того как его поведение стало вызывающим, буйного посетителя попросили покинуть заведение. Дебошира, как он потом признался, разозлило такое обращение, и он, прыгнув за руль своей машины, влетел в витрину кафе, а потом и в чужое авто.

В отношении правонарушителя сотрудниками следственного отдела МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества. За это ему грозит либо крупный штраф, либо до пяти лет лишения свободы.

Также составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, что влечет лишение водительских прав на срок до двух лет.

Правонарушитель арестован. Его автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. Материальный ущерб, нанесенный владельцам кафе и поврежденной машины, устанавливается, проводится проверка.

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Ольга Сурикова