В Севастополе развивают интеллектуальную транспортную систему

В городе внедряется подсистема мониторинга параметров транспортного потока. Для этого устанавливаются специальные видеодетекторы.

Такая система нужны для:

— обеспечения безопасности дорожного движения;

-мониторинга состояния дорожной инфраструктуры;

-предоставления информации о дорожной ситуации: пробках, движении общественного транспорта.

Информацию будут использовать для настройки светофоров. Это позволит управлять потоками транспорта, увеличивая время работы зеленого сигнала для основного потока машин в час пик или регулируя второстепенные направления.

Видеодетекторы планируют установить на всех 94 светофорных объектах Севастополя.

На первом этапе они будут установлены на 23 перекрестках. В том числе на ключевых: развязка на Меншикова-Руднева-Вакуленчука и рядом с улицей Адмирала Октябрьского.