В Севастополе житель Кавказа расхаживал голым перед маленькими девочками

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступления против половой неприкосновенности трех малолетних девочек. Дело заведено на жителя Карачаево-Черкесской Республики 1991 года рождения.

Как полагает следствие, мужчина в 2020 году приехал к девушке, с которой познакомился в Интернете. В дальнейшем пара рассталась, однако мужчина остался проживать в Севастополе. В декабре 2021 года, ноябре 2022 года и марте 2023 года, будучи пьяным он совершил акты эксгибиционизма в отношении трех малолетних девочек в возрасте 7, 8 и 11 лет.

События происходили в дневное время на улице и в подъезде многоквартирного дома на ул. Генерала Лебедя, пр. Генерала Острякова и ул. Абазы в г. Севастополе, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Мужчина был задержан.

Кроме того, прокуратура района направила в суд три исковых заявления о взыскании с обвиняемого в пользу потерпевших компенсации морального вреда.

Напомним, в Севастополе суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, совершившего половое преступление в отношении двух 9-летних девочек.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю