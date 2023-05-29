В Севастополе жена участника СВО лишилась 300 тыс. руб, решив узнать судьбу супруга у гадалки

Севастопольские оперативники в Челябинске задержали гадалку, обманом похитившую более 300 тысяч рублей. Женщина уже имела судимость, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Полицейские установили, что 48-летняя жительница Севастополя нашла в одной из соцсетей страничку с рекламой гадания и, поскольку в тот момент ее супруг находился в зоне проведения специальной военной операции, она решила воспользоваться услугами онлайн-ведуньи, чтобы узнать о его судьбе.

После проведенного сеанса так называемой диагностики гадалка сообщила женщине, что ее семью в ближайшем будущем ждут очень серьезные неприятности, избежать которые можно только перечислив крупную сумму на указанный ею счет. По завершении ритуала ведунья обещала все деньги вернуть обратно. Испуганная потерпевшая поверила мошеннице и перечислила 364 тысячи рублей на продиктованный счет. Позже, осознав, что стала жертвой мошенницы, она обратилась в полицию.

Задержанной оказалась 31-летняя ранее судимая за мошенничество жительница Челябинска. Во время обыска в квартире задержанной полицейские изъяли планшетный компьютер, три мобильных телефона, три банковские карты и 15 сим-карт.

В отношении нее заведено уголовное дело за мошенничество. Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, в Севастополе мошенницы под предлогом снятия порчи выманили у местной пенсионерки почти 500 тысяч рублей.

Ольга Сурикова