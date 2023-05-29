Состояние 14-летнего подростка, который пострадал в аварии с КАМАЗом в Ялте, остается тяжелым

ЧП случилось на улице Блюхера 26 мая. Грузовик въехал в здание абонотдела коммунальной компании, теперь это оно подлежит только сносу. При этом пострадали четыре человека, один из них 14-летний подросток.

«Состояние Дани по-прежнему тяжелое, врачи делают все, чтобы его спасти. Сил и терпения маме Ольге, родным и близким парня. Держу с ними связь, готовы оказать любую поддержку! Господи, дай сил молодому организму», — сообщила глава Ялты Янина Павленко.

Мама мальчика написала в соцсетях, что ее сын получил множественные переломы, разрывы и травмы внутренних органов, тяжелейшую травму головы, сейчас находится в медикаментозном сне в тяжелом состоянии в реанимации. Она просит всех оказать ее ребенку молитвенную помощь.

Ольга Сурикова