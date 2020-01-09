В Севастополе ждут визита Владимира Путина

Ожидается, что сегодня президент России Владимир Путин посетит Севастополь и проведет совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, — передает телеканал «Крым-24».

По предварительным данным Путин посетит севастопольский филиал Нахимовского военно-морского училища, встретится со специалистами учебного заведения. Одной из тем обсуждения станет подготовка специалистов для военной отрасли.

Предыдущий раз президент приезжал в город-герой в августе 2019 года.

По материалам телеканала «Крым 24»

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