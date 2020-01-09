Контрольно-счетная палата Севастополя переедет на площадь Пирогова

Контрольно-счетная палата до конца января переедет в новое здание по ул. Шварца/Пирогова, д. 26/д.3. По данным вице-губернатора Севастополя Алексея Парикина это позволит городскому бюджету ежегодно экономить 7 млн рублей на аренде помещения.

Глава города Михаил Развожаев поручил ускорить процесс передачи здания Контрольно-счетной палате и завершить его до конца января.

Сейчас аппарат КСП Севастополя работал в арендованном помещении на ул. Воронина.

Ранее в здании на пл. Пирогова располагалось генеральное консульство Польши. Здание правительство города приобрело в канун нового года, оно стоило бюджету более 67 млн рублей.

Фото: www.kimeria.ru