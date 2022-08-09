В результате ЧП в Новофедоровке один человек погиб и пятеро пострадали

О гибели человека по результатам инцидента на военном аэродроме в Новофедоровке сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», — отметил Аксенов.

Советник главы Крыма Олег Крючков в комментарии Осторожно Media уточнил, что еще пять человек ранены: «Самому тяжелому пациенту уже заканчивают делать операцию: там есть непроникающее ранение грудной клетки, но никакой угрозы жизни и здоровью. 30 человек, которые жили в домах возле аэродрома сейчас вывезены в ближайший аграрный техникум. Им будет организовано горячее питание, психологическая помощь. Власти Крыма обещают помочь пострадавшим. Угрозы для туристов, которые сейчас отдыхают в Крыму – нет».

Напомним, сегодня около 15:20 отдыхающие и жители поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма услышали хлопки и увидели столбы дыма.

В минобороны сообщили, что причиной хлопков стала детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Также в ведомстве сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Дарья Тимофеева

Фото: скрин видео в социальных сетях