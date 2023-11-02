Проспекты Севастополя предложили защитить от шума грудами строительного мусора

Такое предложение, видимо, с сарказмом на пленарном заседании заксобрания высказал депутат Вячеслав Горелов.

«У нас есть шумные улицы, есть проспект Генерала Острякова, проспект Гагарина — давайте такие шумозащитные экраны построим там. Свалим туда весь мусор, траву посадим сверху, и будет классно. Это что такое — у нас по дороге на Южный берег искажён рельеф местности! Кто это разрешил? Можно увидеть подписи людей, которые это совершили?» — цитирует депутата издание ForPost.

Причиной его выступления стало объяснение руководителя управления туризма Ларисы Остапенко появления земляной насыпи вдоль трассы Ялта-Севастополь в районе села Первомайское.

По словам чиновницы, насыпь из строительного мусора на самом деле – это шумозащитный экран, призванный обеспечить комфорт постояльцев элитного глэмпинга, расположенного на виноградниках «Золотой балки». В дальнейшем насыпь облагородят, проведут отсыпку песком и высадят газонную траву.

При этом Остапенко отметила, что при формировании насыпи по всей видимости использовались не только «неопасные» отходы класса V, но и другие фракции.

Горелов рассказала ForPost, что намерен обратиться по этому поводу в природоохранную прокуратуру, правительство Севастополя, а также конкретно в департамент городского хозяйства и Севприроднадзор. Появление насыпи, по его словам, было синхронизировано с исчезновением груд мусора, образовавшегося в ходе реконструкции Ялтинского кольца. А это не только грунт, но и остатки старого асфальта и другие строительные отходы.

Дарья Тимофеева

Фото: sevastopol.su