В Севастополе завершился ремонт двух скверов и набережной в бухте Голландия

Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что отремонтирован сквер в честь святого благоверного князя Александра Невского, который расположен рядом с одноименным храмом. В центре сквера установили памятник князю Александру Невскому и большую красивую ротонду с видом на бухту. Обустроили удобную лестницу, и сделали подпорные стены в виде габионов.

Нижняя часть с набережной — это сквер имени вице-адмирала Михаила Андрониковича Крастелева. В марте 1956 года Михаил Андроникович, инженер-капитан 1 ранга, возглавил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище (Подводного плавания). В должности начальника училища он проработал более 15 лет. Именно по его инициативе здесь в 1968 году началось строительство набережной и закладка сквера. Сейчас здесь установили новое ограждение, уложили плитку, поставили скамейки с навесами, вазоны, озеленили территорию, обустроили полив, провели освещение и установили видеокамеры.

На территории установили новый общественный туалет, в том числе, для маломобильных групп населения.