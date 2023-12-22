Севастопольцу помогли сохранить от мошенников 365 тысяч рублей

С начала текущего года сотрудники Сбербанка в южных регионах страны помогли клиентам спасти от кибермошенников более 140 млн рублей. При этом только за последние 4 месяца сотрудники Сбера пресекли на Юге России и Северном Кавказе более 100 случаев телефонного мошенничества на сумму 39 млн рублей. Самой распространённой схемой обмана стали звонки от якобы представителей банка или правоохранительных органов, однако махинаторы используют и новые схемы, в результате чего сами пострадавшие могут получить реальный тюремный срок.

Используя методы социальной инженерии, они побуждают своих жертв к опасным действиям — нападениям на социальные и инфраструктурные объекты.

Зачастую, под различными предлогами злоумышленники убеждают человека оформить кредит или перевести деньги на «безопасный счёт». После того, как средства оказались в руках мошенников, они предлагают вернуть похищенные деньги при условии выполнения «задания». Среди таких «поручений» могут быть обливание зелёнкой сотрудника банка, который якобы причастен к краже денег, поджог офиса или использование пиротехнических средств в банковских зонах самообслуживания.

В конце ноября в один из офисов Сбера в Севастополе за получением потребительского кредита в 365 тысяч рублей на покупку продуктов питания пришёл мужчина в сопровождении неизвестного. Проанализировав сведения о клиенте, сотрудник банка увидела, что мужчина уже регулярно перечисляет с кредитной карты деньги в адрес третьих лиц, а сам мужчина о существовании у него карты не знал. Также подозрения вызвало физическое и эмоциональное состояние клиента и сопровождающий «брат», который не был похож на клиента внешне и по общению было видно, что они мало знакомы. Сотрудник банка заподозрила попытку мошенничества, о чем сообщила руководителю и сотрудникам безопасности банка. Группа быстрого реагирования и полиция помогли пресечению преступления.

Управление безопасности Юго-Западного банка Сбербанка напоминает ряд простых правил, которые помогут не попасться на удочку мошенников:

Не сообщайте никому по телефону, в мессенджерах и социальных сетях номер своей банковской карты, срок её действия и трёхзначный код на её обороте, а также коды из СМС. Настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не запрашивают такую информацию. Если вас просят установить дополнительное приложение на телефон, оформить кредит и/или перевести деньги на резервный счёт — это также явные признаки мошенничества. При любых сомнениях во время телефонного разговора стоит положить трубку и обратиться в банк по официальному номеру, указанному на оборотной стороне карты, или прийти в ближайшее отделение для уточнения информации. Если вы успели передать какие-либо данные по вашей банковской карте/счёту, обратитесь в банк для блокировки карт и счетов, а также расскажите о случившемся полиции. Постарайтесь успокоиться, не действуйте импульсивно, перед тем, как предпринимать какие-то действия, посоветуйтесь с родственниками или друзьями.

Помните, что аферисты постоянно находятся в поиске новых схем для обмана граждан. Будьте бдительны и осторожны.