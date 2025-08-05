Часть жителей Северной стороны отключат от газа

ГУП «Севастопольгаз» сегодня предупредил о проведении плановых работ на системе газоснабжения.

1. Локальные работы:

5 августа 2025 года с 09:00 до 16:00

будет временно прекращена подача газа по следующим адресам:

📌 ул. Курчатова, 29 (частный дом)

📌 10 частных домов по СТ «Голландия»

📌 СТ «Голландия», 88-5 (частный дом)

📌 15 частных домов по СТ «Голландия»

2. Масштабные работы ООО «Черномортрансгаз»:

В связи с проведением работ ООО «Черномортрансгаз» на действующем газопроводе будет прекращена подача природного газа потребителям, проживающим в многоквартирных и частных домах:

С 08:00 05 августа до 09:00 07 августа (подключение поэтапное).

📌Затронутые районы: Северная сторона Нахимовского района, п. Любимовка, п. Голландия, п. Меккензиевы горы.

Газоснабжение не будет прекращено по следующим адресам: СТ Лаванда, СТ Учкуевка, СТ Лесовод, СТ Сосновая роща, СТ Парус, СТ Ритм, СТ Ритм-1, СТ Чайка, СТ Западный, ул. 1-я Равелинная, ул. 2-я Равелинная, ул. 3-я Равелинная, ул. 4-я Равелинная, ул. 5-я Равелинная, ул. 6-я Равелинная, ул. 7-я Равелинная, ул. Загордянского, ул. Пилипенко, ул. Челюскинцев 57 (все корпуса).

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Фото создано благодаря shedevrum.ai