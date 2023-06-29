Бесплатные уроки плавания стартуют на трех пляжах Севастополя в начале июля

Акция «Научись плавать» будет проходить на севастопольских пляжах с 7 июля по 3 августа. Об этом сообщило управление по делам молодежи и спорта города.

Занятия будут проходить с 9.00 до 13.00 ежедневно, кроме понедельника.

Обучиться плаванию можно будет на пляжах «Омега», «Учкуевка» и «Солнечный».

Группы до 8 человек для детей в возрасте от 6 до 12 лет будут вести профессиональные инструкторы.

Каждое шестое занятие – контрольное. «Дети проплывают столько, сколько могут, а инструктор оценивает технику», — пояснили в управлении.

Акция пройдет в городе в третий раз. В 2022 году, благодаря ей, плаванию в открытом море обучились более 500 человек.

Ольга Сурикова