Бесплатные уроки плавания стартуют на трех пляжах Севастополя в начале июля

Акция «Научись плавать» будет проходить на севастопольских пляжах с 7 июля по 3 августа. Об этом сообщило управление по делам молодежи и спорта города.
Занятия будут проходить с 9.00 до 13.00 ежедневно, кроме понедельника.
Обучиться плаванию можно будет на пляжах «Омега», «Учкуевка» и «Солнечный».
Группы до 8 человек для детей в возрасте от 6 до 12 лет будут вести профессиональные инструкторы.
Каждое шестое занятие – контрольное. «Дети проплывают столько, сколько могут, а инструктор оценивает технику», — пояснили в управлении.
Акция пройдет в городе в третий раз. В 2022 году, благодаря ей, плаванию в открытом море обучились более 500 человек.
Ольга Сурикова