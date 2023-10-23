В Севастополе запустят единую цифровую спортивную систему

С помощью нее можно будут записать в спортивную секцию или подать документы на спортивный разряд. Также в системе будет информация обо всех спортивных организациях города с интерактивной картой.
Об этом стало известно сегодня на заседании правительства города.
Известно, что система будет синхронизирована с Госуслугами, а каждая спортивная организация будет иметь там личный кабинет, куда и будут приходить заявки от горожан.
Запустить систему в тестовом режиме планируют уже 15 декабря.
Дарья Тимофеева
Фото: Анастасия Ильина