В Севастополе запустят единую цифровую спортивную систему

С помощью нее можно будут записать в спортивную секцию или подать документы на спортивный разряд. Также в системе будет информация обо всех спортивных организациях города с интерактивной картой.

Об этом стало известно сегодня на заседании правительства города.

Известно, что система будет синхронизирована с Госуслугами, а каждая спортивная организация будет иметь там личный кабинет, куда и будут приходить заявки от горожан.

Запустить систему в тестовом режиме планируют уже 15 декабря.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина