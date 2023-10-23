Пенсионерка судится с «Аквамарином» за возврат 220 тысяч рублей за отмену брони в ковид

Гагаринский районный суд Севастополя рассмотрит иск о взыскании неосновательного обогащения, компенсации морального вреда, неустойки, штрафа с отеля Aquamarine Resort&Spa.

В апреле 2021 истец забронировала на сайте отеля Aquamarine Resort&Spa номер для себя, супруга и внучки на период с 10.07.2021 по 20.07.2021, и внесла предоплату более 220 000 рублей.

А в связи с ухудшением эпидобстановки 4 июля женщина отменила бронь попросила вернуть деньги, на что ей прислали ответ, что бронь отменена, а вот средства останутся на депозите отеля на фамилию истца. Но иной период для отдыха ей не предложили.

В феврале 2023 года истец еще дважды обращалась в отель с просьбой вернуть деньги, а не получив ответа, летом направила претензию, на которую ответчик также не отреагировал.

В итоге женщине пришлось обратиться в суд с иском, указав, что для нее (неработающей 70-летней пенсионерки) уплаченная сумма является весьма значительной.

Ольга Сурикова