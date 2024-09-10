У автобуса № 72 поменяется перевозчик

Благодаря замене перевозчика на государственного, маршрут 72 будет ходить без задержки.

«Кроме того, по просьбе родителей мы установили дополнительный рейс на 7 утра, который начал работать 9 сентября», – отметил и.о. заместителя губернатора Павел Иено.

Кроме того, в Севастополе упростили процедуру продления льготных проездных для детей из многодетных семей.

Многодетная семья имеет право на продление льготы, если совершеннолетний ребёнок продолжает обучение в высшем учебном заведении. Раньше нужно было подавать новое заявление на оформление льготы. Теперь же необходимо принести справку об обучении в управление труда и социальной защиты и подать заявление на продление. Срок замены карты составляет от трёх до пяти дней. Планируется ввести эту функцию на госуслуги, чтобы данные об обучении подтягивались автоматически.

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Анна Левина