Детский центр реабилитации получил новые тренажеры

В Севастопольский детский центр медицинской реабилитации поступили современные тренажёры. Это кинезотерапии, прибор для анализа способности управлять позой тела и реабилитации пациента, аппаратно-программные комплексы с биологической обратной связью, подвесная реабилитационная система для реабилитации рук и развития мелкой моторики, а также система локомоторной терапии, которую применяют при неврологической, травматологической и ортопедической реабилитации.

ТРенажеры помогают пациентам восстанавливаться после травм, разрабатывать суставы, восстанавливать баланс и координацию

«Новое оборудование помогает решить практически все проблемы для оказания качественной реабилитационной услуги на уровне федеральных медицинских центров. Теперь детям не нужно уезжать из Севастополя на лечение: у нас можно получить медицинскую помощь на том же уровне, что в Москве или Санкт-Петербурге», — уточнила заведующая ДЦМР Лариса Твердохлеб.

В ДЦМР им оказывают услуги по физиотерапии, лечебной физкультуре, кинезотерапии, массажу, психологической коррекции, проводят логопедические и психологические занятия. Центр расположен на проспекте Октябрьской революции, 45. Здесь работают 67 человек.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)