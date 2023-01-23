В Севастополе начали делать расширенный скрининг новорожденных

В Севастополе заработала программа расширенного скрининга новорожденных. На базе роддома № 2 с начала года уже больше 150 маленьких севастопольцев прошли расширенный скрининг.

«Теперь младенцев проверяют не на 5, а на 36 генетических заболеваний. Анализы отправляют в один из десяти межрегиональных центров, где установлено необходимое оборудование. Образцы из Севастополя исследуют в Краснодаре. Положительные результаты будут перепроверять в медико-генетическом центре им. Бочкова в Москве», — рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что в скрининг вошло тестирование первичного иммунодефицитного состояния новорожденного и спинально-мышечная атрофия. Теперь скрининг позволит начинать лечение патологий с раннего возраста, еще до того, как болезнь наносит серьезный урон организму.

«Это очень важный и нужный проект. Если заболевание выявлено в первые дни жизни, можно сразу начать лечение и даже избежать инвалидности», — подчеркнул глава города.

Ольга Сурикова