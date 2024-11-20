Экс-директор ПАО «Севастопольгаз» и его супруга лишены гражданства РФ

Ялтинский городской суд Республики Крым 19 ноября рассмотрел два гражданских дела о фактах предоставления поддельных документов и предоставлении заведомо ложных сведений о трудоустройстве бывшим владельцем ПАО «Севастопольгаз» и его супругой. Об этом сообщили в пресс-службе Ялтинского городского суда.

В ходе рассмотрения дел судом нашли свое подтверждение факты предоставления поддельных документов при подаче заявлений о признании гражданами Российской Федерации, а также выявлено сообщение заведомо ложных сведений о трудоустройстве в ПАО «Крымгаз».

Согласно пункту 3 части 1 статьи 22 Федерального закона от 28.04.2023 года №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», гражданство РФ может быть прекращено, если установлено, что лицо представило поддельные, подложные или недействительные документы, или сообщило заведомо ложные сведения, на основании которых было принято решение о принятии в гражданство или о признании гражданином России.