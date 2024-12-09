В Севастополе задумали перенести памятник Матросу Кошке

В Севастополе обсуждают возможный перенос памятника Матросу Кошке из-за того, что он частично закрыт конструкциями нового подземного перехода.

Художник Валерий Дорошко предложил найти для памятника более подходящее место, однако исполняющий обязанности заместителя губернатора Максим Жукалов отметил, что перенос вряд ли осуществим. Глава Севнаследия, Ирина Масликова, выступила против переноса, подчеркивая важность сохранения памятника на его месте.

Также говорится о недостатках подземного перехода, открытого после капитального ремонта, включая проблемы с утечками и неработающие лифты для маломобильных граждан. Подрядчик, занимающийся ремонтом, пообещал устранить недочеты за свой счет, передает Первый Севастопольский.

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Кристина Ветер