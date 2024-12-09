Экс-глава Феодосии сядет на 8 лет за коррупцию

Сообщается о судебном приговоре, вынесенном бывшему главе администрации города Феодосии и его сожительнице за совершение должностных и коррупционных преступлений.

Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, мошенничестве, вымогательстве и получении взятки.

В 2022 году бывший глава администрации незаконно оформил документы на жилой дом, предназначенный для многодетной семьи беженцев, на свою сожительницу, что привело к значительным финансовым потерям для собственника. Также он подписывал документы на передачу земельных участков предпринимателям в туристической сфере без законных оснований, что нанесло ущерб муниципалитету.

Чиновника вывели на чистую воду ФСБ России с помощью МВД. В результате расследования были собраны доказательства, и на имущество подозреваемых был наложен арест. Бывшему главе администрации грозит 8 лет тюремного заключения, а его сожительнице — 4 года.

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Кристина Ветер