Губернатор поручил разобраться с «визуальным бардаком» в центре Севастополя

Во время заседания правительства Севастополя обсуждался вопрос утверждения дизайна кода Севастополя.

Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, все документы юридически уже подготовлены, работа по принятию официально кода города проделана, но принимать данное постановление сегодня, 9 декабря, не будут.

«Необходимо навести порядок с визуальным бардаком, который у нас в центре и других районах города. Мы договаривались о переходном периоде, но на сегодняшний момент это эффективно может работать только в случае актуализированных правил благоустройства. Ведением штрафных санкций, которые побудят людей приводить в порядок визуальную часть своих объектов и с надлежащей работой административной инспекции», — отметил Михаил Развожаев.

Предложив принять нормативный акт вместе с актами, законами благоустройства в начале следующего года.

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Кристина Ветер