В Севастополе задержаны две иномарки с накопленными штрафам на полмиллиона рублей

Происшествия
25-06-2023
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Сотрудники ДПС Севастополя задержали два транспортных средства с крупными задолженностями по штрафам.

ГИБДД были остановлены автомобиль Киа и автомобиль Форд под управлением 36-летних водителей, сообщает пресс-служба городского УМВД.

В результате проверки установлено, что в отношении владельцев иномарок возбуждены более 300 исполнительных производств на общую сумму около 500 тысяч рублей, в том числе за нарушения правил дорожного движения.

Все нарушения ПДД РФ выявлены средствами автоматической фиксации. 

На место задержания прибыли судебные приставы, которые наложили арест на оба автомобиля.

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Ольга Сурикова

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