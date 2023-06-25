ЛДПР призывает объединиться вокруг идеи защиты нашей страны

Севастопольская молодежь разделяет взгляды ЛДПР, поскольку в партии нацелены в первую очередь бороться с фашизмом, который в настоящее время является глубинным. В связи с этим, ЛДПР предлагает ряд конструктивных мер

По мнению руководителя молодежной организации Севастопольского отделения ЛДПР Бориса Этенко, для победы необходима сила не только на поле боя. Сейчас также необходимо направить силы на то, чтобы развивать страну в научно-технической сфере.

«Как отметил наш Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, необходимо это делать решительным рывком в ближайшие 10 лет. Запад должен увидеть лидерство России и в интеллектуальной плоскости. Это касается как области новых технологий, изобретений в промышленной отрасли, так и медицины, а также экологии», — говорит Борис Этенко.

В статье лидера ЛДПР Леонида Слуцкого «Идеология ЛДПР XXI века – антифашизм», которая вышла в «Российской газете», говорится о причинах возникновения глубинного фашизма в мире. А также о конкретных предложениях ЛДПР, среди которых в частности последовательная политика по воспитанию подрастающих поколений. Внятное транслирование российских ценностей и традиций.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР