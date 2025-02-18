На сайтах знакомств появился новый вид мошенничества

Схема направлена против девушек, которые остаются на первом свидании без денег. Злоумышленники под разными предлогами убеждают жертву покидать денег друг другу якобы для банковской активности.

Кавалер зовет даму на встречу и рассказывает о споре с другом: мол, кто сможет потратить больше денег на свидании. Чтобы победить, парень предлагает девушке по очереди переводить друг другу средства — так расходы и банковская история будут мощнее. Сначала деньги переводятся девушке, потом она отправляет средства новому знакомому, затем мужчина снова перечисляет ей сумму. Но когда дама отправляет в очередной раз средства мошеннику, мужчина пропадает вместе с ее переведенными на его карту деньгами.

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