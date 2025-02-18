В правительстве Севастополя рассказали о ходе сноса ресторана «SEAVAS»

Вице-губернатор Светлана Пирогова напомнила в своем Telegram, что ООО «ПИР» была предоставлена возможность завершить работы по демонтажу здания ресторана «SEAVAS» собственными силами до 10 февраля 2025.

До настоящего времени работы по сносу не завершены.

Для исполнения решения Арбитражного суда Севастополя Правительство поручило ГБУ «Парки и скверы» осуществить полный демонтаж здания ресторана и очистку причала и набережной Адмирала Корнилова от строительного мусора.

«Работы, связанные с демонтажем некапитальных частей здания, «Парки и скверы» осуществят своими силами, а к демонтажу капитальной части будет привлечен подрядчик на основании госконтракта. ГБУ «Парки и скверы» уже начали подготовительные работы на объекте», — сообщила она.

Планируется, что понесенные горбюджетом расходы по сносу здания ресторана будут взысканы с ООО «ПИР» в установленном порядке.

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Ольга Сурикова