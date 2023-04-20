В Севастополе задержан житель Казани, пырнувший ножом иностранца

Полиция Севастополя возбудила уголовное дело в отношении жителя Казани, угрожавшего убийством иностранцу. В настоящее время он задержан, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Установлено, что 47-летний гражданин Узбекистана приехал в Севастополь на заработки и познакомился на улице с жителем Татарстана, который также прибыл к нам поисках работы. Мужчины быстро нашли общие темы для разговора и решили отметить удачное знакомство. После совместного распития спиртных напитков, они направились в гостиницу, где проживал иностранец, и там между ними внезапно возникла ссора.

В ходе конфликта житель Казани достал канцелярский нож и пригрозил недавнему собутыльнику убийством. В подтверждение серьезности своих намерений он нанес ему удар по шее и скрылся.

Прибывшие медики оказали пострадавшему необходимую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Спустя некоторое время нападавший позвонил в полицию и сообщил, что возможно убил человека. Как оказалось, он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова