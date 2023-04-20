Севастопольский кадетский корпус Следкома России стал лучшим в системе образования СК

Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета России имени В.И. Истомина стал лучшим в системе образования СК. Такое мнение высказал губернатор Михаил Развожаев.

Он рассказал, что в кадетском корпусе СК в Севастополе обучается более 150 ребят в возрасте от 13 до 18 лет. Примечательно, что это как мальчишки, так и девочки.

В ряды воспитанников учреждения попадают ребята из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, школьники, прибывшие с новых территорий – Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Я уверен, что перед нашими кадетами сегодня открываются уникальные возможности. Современное оборудование корпусов и оснащение классов, широкий спектр дополнительного образования, и самое главное — это педагоги и наставники из числа сотрудников СК, ветеранов спецподразделений, офицеров Черноморского флота. Уверен, что ребят здесь воспитают настоящими патриотами!» — написал губернатор в своем Telegram.

Здесь, добавил он, современное оборудование корпусов и оснащение классов, широкий спектр дополнительного образования.

Ольга Сурикова