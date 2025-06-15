В Севастополе задержан местный житель, устроивший стрельбу по припаркованным автомобилям

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сегодня днём в дежурную часть отдела полиции обратились четверо жителей Гагаринского района Севастополя, которые сообщили, что неизвестный повредил их автомобили.

Полицейские установили, что 44-летний житель многоквартирного дома с балкона и из окна квартиры произвёл несколько выстрелов в сторону иномарок, припаркованных во дворе, а затем забаррикадировался в своём жилище.

На место происшествия прибыли сотрудники УУР УМВД России по г. Севастополю, ОМВД России по Гагаринскому району и спецназ Росгвардии.

В ходе проведённой совместной спецоперации мужчина задержан.

Он пояснил, что открыл стрельбу из пневматического оружия в знак протеста против блокировки банком его депозитных счетов.

С места происшествия изъят пистолет.

Правонарушитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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