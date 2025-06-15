В Севастополе прошел Всероссийский фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры – 2025»  

Силачи из разных регионов России собрались на территории парка «Патриот», чтобы побороться за звание сильнейшего. Участникам предстояли: подъем богатырского бревна массой 130 кг, тяга автомобиля на подставке, метание пушечного ядра на дальность и две эстафеты. В первой спортсмены должны поднять гантели весом 80 кг и 100 кг, снаряд «ось Аполлона» – 130 кг, и взять 120-киллограмовый каменный шар на плечо. Во второй – на 20 метров перенести коромысло весом 360 кг и «колодец» весом 320 кг.

По итогам соревнований победителем признан Давид Шамей из Белгорода. Его земляк Дмитрий Самойлов завоевал серебро. Бронза у атлета из ДНР Владислава Дуки. Крымчане Константин Колдунов и Егор Сороколетов заняли 5 и 6 места в турнирной таблице.

Во время состязаний зафиксирован рекорд России: Гела Лурсманашвили из Ростовской области осуществил метание подлинных артиллерийских пушечных ядер массой 14 кг на 7,8 м.

Также в рамках фестиваля прошли турнир по единоборству «Крымский стиль» и показательные бои по армейскому рукопашному бою от СВПК АРБ «Доблесть».

Мероприятие приурочено ко Дню России и дню города-героя.

Фото: пресс-служба Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира»

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