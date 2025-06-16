От «Парка молодых рыбаков» к Динопарку

Мы продолжаем нашу праздничную рубрику о преображении городских парков и общественных пространств. Сегодня мы вспомним о Динопарке в Камышовой бухте — уникальном уголке, который из заброшенной территории превратился в современное пространство для семейного отдыха.

В середине 1980-х на месте нынешнего Динопарка был заложен «Рыбацкий сквер» — проект, созданный силами предприятия «Атлантика» и Дворца культуры рыбаков под руководством Эльзы Резниковой. Здесь высадили редкие растения из Никитского сада, установили первые аттракционы, а главным символом стал стегозавр Дино, давший парку новое имя. В 90-е добавились колесо обозрения, деревянные скульптуры и атмосфера беззаботного детства.

К 2000-м парк, лишившись поддержки, стал жертвой застройки. Землю, имевшую статус рекреационной, начали делить под многоэтажки. К 2015 году от былого великолепия остались лишь свалка, полуразрушенный Дино и горькие воспоминания старожилов.

Перелом наступил после возвращения Крыма в состав России. Активисты движения «Севпарки» вместе с жителями организовали масштабную кампанию в защиту общественного пространства. Благодаря их настойчивости удалось не только остановить застройку, но и привлечь бюджетные средства на реконструкцию.

К 2018 году Динопарк преобразился: появились современные детские площадки, скейт-зона, тренажёры, амфитеатр и «палеонтологическая» песочница. Дино, отреставрированный энтузиастами, обрёл соседей — трицератопса и лох-несское чудовище. Территорию украсили аллеи, беседки и ночная подсветка, сделав парк доступным круглосуточно.

Сегодня Динопарк — не просто зелёный островок, но и часть культурного ландшафта. Рядом расположена античная усадьба IV века до н.э., что добавляет месту исторической глубины.

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