В Севастополе задержан мебельщик-мошенник

Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в мошенничествах, который обманул людей, заказавших у него мебель, на 86 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Установлено, что местный предприниматель предложил свои услуги по изготовлению мебели сразу четырём клиенткам и убедил их внести предоплату. Однако выполнять полученные заказы он не собирался, и полученные деньги просто потратил на себя.

Оперативники Нахимовского района задержали его. На него завели уголовное дело за мошенничество. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно был также задержан севастополец за мошеннические действия при выполнении заказа по установке ворот и дверей. Он также взял предоплату у нескольких заказчиков и скрылся.

Ольга Сурикова