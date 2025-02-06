В Севастополе задержали воришку с многолетним стажем

Севастопольские оперативники задержали ранее судимого вора из Средней Азии, промышлявшего кражами.

Первой жертвой стал 58-летний мужчина, который на остановке случайно столкнулся с прохожим, но не придал этому значение. В момент столкновения вор мастерски залез в карман его сумки и вытащил 48 тысяч рублей.

Также мужчина украл мобильный телефон стоимостью 65 тысяч рублей у 18-летнего продавца овощного магазина, когда тот отошел от кассы. На улице он понял, что это не кошелек и выбросил гаджет.

Воришкой оказался житель Сак, который приехал в Севастополь «поработать».

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.