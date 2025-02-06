С 1 апреля 2025 года украинские права будут недействительны

В законе, который вступил в силу в апреле 2024 года «установлена норма о признании недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении одного года на территории РФ с даты получения их владельцем вида на жительство или приобретения им гражданства Российской Федерации». Таким образом, с 1 апреля 2025 года иностранные права станут недействительными.

Водителям, которые будут управлять автомобилем с просроченным удостоверением, будет грозить штраф до 15 тысяч рублей и лишение права вождения транспортного средства до восстановления прав.

Иностранцы, которые получили водительские удостоверения за границей, должны будут обменять их на российские в течение шести месяцев после получения вида на жительство или гражданства. 1 апреля 2024 года был дан год для замены.

Сдачи заново всех экзаменов не потребуется — водители получат российские права на основе иностранных.