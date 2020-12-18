В Севастополе увеличен размер взноса на капремонт общего имущества

Ремонт домов в Севастополе делает Москва

Правительство Севастополя приняло постановление, согласно которому в 2021 году размер взноса на капитальный ремонт общего имущества увеличен на 90 копеек за квадратный метр, говорится на сайте правительства города.

По словам и. о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова, капитальный ремонт домов в Севастополе выполняется за счет поддержки правительства Москвы.

«В 2020 году за квадратный метр была стоимость 7 рублей 2 копейки, сейчас будет составлять 7,92», — сообщил глава горхоза.

В правительстве отметили, что размер взноса на капитальный ремонт в Севастополе один из самых низких в России.

Напомним, последний раз взнос на капремонт увеличивался в конце 2019 года.