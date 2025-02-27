На полуострове откроется сразу четыре молодежных центра «Точка опоры»

2 марта в Севастополе и Крыму открываются молодежные центры «Точка опоры». Они разместятся в Новом Херсонесе, а также в Симферополе, Ливадии и Алупке.

В Новом Херсонесе центр займет здании музея Античности и Византии.

Направления “Точки опоры”:

— евангельские беседы;

— лекторий «Альфа и Омега»: познакомит с основами православного учения и мировоззрения, чтобы найти ответы на самые важные вопросы о смысле жизни;

— исторический клуб «У стен Херсонеса»: молодые люди узнают, как прошлое формирует наше настоящее;

— клуб путешественников: поможет открыть для себя красоту и величие Крыма, прикоснуться к духовным истокам нашей цивилизации и обрести новые впечатления;

— философский клуб «Россия и мир…»;

— театральная лаборатория;

— телестудия и студия звукозаписи;

— клуб обмена житейским опытом: получить поддержку и советы от священников и профессиональных православных психологов.

Также в рамках центра отроется кафе «От 14 до 35»: место, где молодые люди смогут отдохнуть, пообщаться с друзьями и почитать интересные книги.

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