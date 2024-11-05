В Госдуме предложили остановить производство монет

Население стало реже пользоваться мелочью, потому производство монет могут прекратить. Планируется оставить только монету номиналом 1 рубль в качестве образца национальной валюты. Такое решение позволит сэкономить на производстве наличных денег.

Весной прошлого года Центрального банка заявил, что возобновил печать пятирублевых купюр. Их печать стала более выгодной, чем чеканка монет такого же достоинства — купюры дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы.

По данным ЦБ, в России по состоянию на 1 октября в обороте находится 72,8 миллиарда монет.

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Анна Левина