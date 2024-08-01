В Севастополе задержали мужчину, который из хулиганских побуждений повредил автомобиль женщине

Житель Севастополя в порыве гнева повредил автомобиль незнакомой женщине.

Установлено, что при выезде с парковки торгового центра между двумя автовладельцами – мужчиной и женщиной – возник конфликт. По мнению первого, у него было преимущество в движении, которое автоледи ему не предоставила.

Хулиганом оказался 37-летний безработный местный житель, который в порыве гнева бросил пластиковую бутылку с водой в лобовое стекло чужого автомобиля и разбил его.

Кроме того, когда женщина и ее пассажир вышли из машины, чтобы спросить у автомобилиста, долго ли будет продолжаться блокирование ее машины, мужчина также вышел из своего авто и начал распылять в их сторону аэрозольный перцовый баллончик. А потом уже швырнул бутылкой

Сумма причинённого материального ущерба составила около 73 тысяч рублей. Ему грозит срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

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Ольга Сурикова